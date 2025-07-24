«Главарь банды»: Барака Обаму обвинили в госизмене и попытке переворота

По данным спецслужб, экс-президент США стоял за распространением фейков о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Невиданная политическая сенсация разгорается в Соединенных Штатах. Барак Обама, пожалуй, один из самых одиозных противников Трампа, обвиняется ни много ни мало — в государственной измене и попытке переворота. С таким заявлением выступила глава Национальной разведки США после того, как спецслужбы опубликовали компромат на бывшего американского президента.

В документах говорится, что именно Обама стоял за распространением фейков о вмешательстве России в выборы 2016 года. Но почему Трамп взялся за дела десятилетней давности именно сейчас — разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

«Сенсационное заявление: экс-президента Обаму обвиняют в госизмене», — с этой фразы в США сейчас начинается едва ли не каждый выпуск новостей и политических ток-шоу.

Случай в истории страны действительно уникальный: впервые бывшего главу государства обвинили в государственной измене. И это уже не просто политический трэш-ток, фирменный стиль Трампа. Заявление сделала глава национальной разведки.

«Президент Обама предпринял действия по фабрикации разведданных с целью подрыва и узурпации воли американского народа на тех выборах и запуска многолетнего переворота против нового президента США Дональда Трампа», — заявила директор Национальной развездки США Тулси Габбард.

В качестве доказательств в Белом доме опубликовали почти 150 страниц электронной переписки чиновников Белого дома друг с другом и с представителями спецслужб с сентября 2016-го и до инаугурации Трампа в январе 2017-го.

По версии Габбард, еще 5 декабря агенты докладывали наверх, что никакого российского влияния на выборы не заметили. Но после этой даты их вызвали в Овальный кабинет, в котором тогда еще сидел Обама, и объяснили, что искать надо лучше. Времени дали строго до 9 января. Инаугурация по традиции должна была пройти 20-го, и за две недели до нее Обама и собирался дать делу медийную огласку. Среди писем сохранился ответ чиновников на слезное письмо из ЦРУ о том, что не успеют составить такой отчет так быстро.

«Управление по межправительственным связям подготовит отчет, вероятно, только к середине января. Мы ориентировочно планируем отправить президенту отчет 9 января. Это может быть как финальная, так и черновая версия. Мы надеемся на то, что согласуем точные даты в ближайшую пятницу», — уточнялось в письме.

Именно обвинения в некоем сговоре Трампа с Россией, тогда, в конце 2010-х, уже спровоцировали серьезное охлаждение российско-американских отношений. А на выборах 2020 года они стали главным козырем для победы демократов во главе с Джо Байденом. Отношения с Москвой испортились окончательно — но это, по мнению Трампа, был лишь отвлекающий ход. На самом деле просто обвинения оказались наиболее действенными в борьбе против него, Трампа.

«Барак Хусейн Обама — главарь этой банды. Хиллари Клинтон была рядом с ним, и сонный Джо Байден тоже. И все остальные: Коми, Клэппер, вся эта группа. Они пытались сфальсифицировать выборы — и их поймали. А потом они сфальсифицировали выборы в 2020 году», — сказал Трамп.

Новые данные разведки республиканцы во главе с Трампом встретили с ликованием. Глава Белого дома даже опубликовал сгенерированный сетями ролик, на котором Обаму арестовывают, заламывая ему руки, и уводят из Овального кабинета.

В историю с российским влиянием еще тогда поверили не многие. Юристы и политики уверены, что если хотя бы сейчас рассказать правду, то и отношения с Россией можно будет вернуть в прежнее русло.

«Полностью оправдать Россию — значит устранить одну из главных причин напряженности между США и Россией. Так что это очень позитивный фактор», — уточнил юрист Дэн Ковалик.

Барак Обама, напротив, решил скрыться из публичного поля. Объяснения вместо него давал его пресс-секретарь. И он, и многие демократы заявляют одно — что они просто не верят ни одному слову из нового доклада разведки. И считают нынешнюю публикацию лишь попыткой отвлечь американцев от внешней политики Трампа, которую они считают неудачной.

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