Без фанатизма: в чем опасность половой активности в жару

Врач Сережина: сексуальная активность в жару несет угрозу для здоровья
Фото: www.globallookpress.com/Chris Robbins
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Секс в знойную погоду может быть не только утомительным, но и опасным для здоровья.
Об опасности половой активности в условиях высокой температуры воздуха напомнила россиянам врач Вера Сережина. В беседе с Lenta.ru она отметила, что жара сама по себе создает повышенную нагрузку на организм, а в сочетании с физической активностью, в том числе сексуальной, это может стать серьезным испытанием для здоровья, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
Наибольшую осторожность, по словам специалиста, следует проявлять людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, а также тем, кто перенес инфаркт. В таких случаях перегрев тела и учащенное сердцебиение могут спровоцировать криз или повторный сердечный приступ. Врач подчеркнула, что даже незначительное физическое напряжение в экстремальную жару может оказаться критичным.
Опасность представляет жара и для людей с признаками инфекции: при боли в горле, температуре или заложенности носа активная близость может усугубить течение заболевания и стать фактором передачи инфекции партнеру. Особую осторожность нужно проявлять астматикам — нехватка кислорода, вызванная перегревом, и резкие движения могут вызвать приступ.
Кроме того, Сережина обратила внимание на риски, связанные с кожными реакциями. Повышенное потоотделение и тесный телесный контакт могут привести к раздражениям и воспалениям, а у женщин в условиях жары повышается вероятность развития бактериальных инфекций в области малого таза. Специалист рекомендовала в жаркие дни воздерживаться от избыточных физических нагрузок, особенно если самочувствие оставляет желать лучшего.
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