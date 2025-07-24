Песков: возможная встреча Путина и Трампа в Китае не обсуждалась

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Телефонный разговор пока также не планируется, но может быть оперативно организован при необходимости.

Песков: Путин не планирует разговора с Трампом в ближайшее время

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент конкретных обсуждений на этот счет не ведется.

Также нет информации о возможной личной встрече Путина и Трампа в сентябре в Китае. Ранее газета The Times утверждала, что оба лидера якобы могут посетить торжества по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Издание отмечало, что приглашение американскому президенту может быть озвучено после заключения нескольких торговых соглашений между США и Китаем, которые способствовали снижению напряженности в отношениях между странами и смягчили риторику Трампа в адрес Пекина.

Однако в Кремле заявили, что не располагают официальными заявлениями от Вашингтона о планах Трампа на поездку в Китай. Песков также подчеркнул, что на сегодняшний день обсуждений возможности личной встречи президентов в Пекине не проводилось.

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