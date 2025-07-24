В столице возбудили первое уголовное дело по статье о дропперстве

Поиск онлайн-подработки обернулся для 52-летней москвички задержанием и обысками.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Московские следователи возбудили первое уголовное дело по статье о дропперстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Следователи ГУ МВД России по городу Москве возбудили первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 УК РФ, о так называемом дропперстве — передаче своего банковского счета мошенникам», — сказано в сообщении.
По данным следствия, 52-летняя москвичка решила найти подработку онлайн, чтобы расплатиться с долгами, но наткнулась на злоумышленников.
По указанию кураторов она открыла счет индивидуального предпринимателя в банке, на который зачислялись денежные средства, полученные преступным путем.
Следственный комитет (СК) РФ установил, что на этом счету находилось более одного миллиона рублей.
Правоохранители уже задержали подозреваемую. В ее квартире уже провели обыск. В данный момент полиция устанавливает личности других соучастников преступления, говорит Волк.
Президент РФ Владимир Путин 24 июля подписал закон, предусматривающий наступление уголовной ответственности для дропперов. Данные изменения вносятся в статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
Согласно закону, дропперам грозит наказание до шести лет лишения свободы с возможным налагаемым штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей за приобретение или передачу банковской карты лицами, которые не являются клиентами банка.
Помимо этого, для них предусматривается штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей и принудительные работы до четырех лет.
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