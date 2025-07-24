«Выживу ли?» — Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 56 0

Лукашенко пошутил над запрещающими ему въезд в Эстонию санкциями

Лукашенко пошутил над запрещающими ему въезд в Эстонию санкцими

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Президент Белоруссии отметил, что никогда не был в этой стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, по которым въезд в Эстонию ему запрещен. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно президент сказал так: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии. И после введения санкций все думаю — выживу ли?» — процитировала шутку главы республики его представитель.

Незадолго до этого стало известно о том, что правительство Эстонии ввели санкции против более чем 250 человек. Среди тех, кому бессрочно запретили посещать эту страну, был и президент Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Лукашенко рассказал об «остервенелой борьбе» Европы против правды о фактах и событиях Великой Отечественной войне и лицемерном переписывании истории. Президент Белоруссии напомнил о важности знаний истории, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

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