Адвокат семьи Яниса Тиммы раскрыл карты: Анне Седоковой грозят новые иски

Родственники умершего баскетболиста не могут простить певицу. Именно ее винят в трагедии.

Певица Анна Седокова снова фигурирует в деле о смерти бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Подробностями с журналистами издания Super поделилась адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова. Она заявила, что поданы иски о доведении до самоубийства в двух странах: латвийский иск — около десяти дней назад, а российский — чуть меньше недели.

Также приняты меры по поиску активов Седоковой для возможного взыскания. Гаврилова утверждает, что обнаружено значительное количество счетов и депозитов певицы. При этом артистка никак не комментирует ситуацию и избегает любого контакта с семьей Тиммы и их представителем.

В настоящее время ведется доследственная проверка по заявлению о доведении до самоубийства, которая может занять до двух месяцев. После получения необходимой информации родственники умершего планируют подать дополнительные исковые заявления, касающиеся имущества Седоковой.

«Как только нотариус нам предоставит все ответы о наличии ее имущества в настоящее время либо в предыдущие периоды, на которые мы можем претендовать при отмене брачного договора, мы идем в суд. Нам просто нужно собрать документы», — сказала адвокат.

Особое внимание она обратила на разницу между заявленными доходами певицы и ее состоянием, что вызывает вопросы об источниках богатств.

Анна Седокова и Янис Тимма познакомились в 2019 году на открытии ее бара. Роман развивался стремительно, и уже через год спортсмен сделал предложение певице во время совместного отпуска в Майами. В октябре 2024-го артистка расторгла брак через суд. Через неделю она отмечала день рождения. Тимма поздравил экс-супругу в соцсетях, а на следующий день был найден мертвым в хостеле.

Близкие и родственники баскетболиста считают, что причиной трагедии стали его отношения с певицей.

Ранее, писал 5-tv.ru, адвокат семьи Тиммы нашла нестыковки в «официальной» биографии Анны Седоковой.

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