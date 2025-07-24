Третьи, но в ударе: российские синхронистки завоевали вторую бронзу на ЧМ в Сингапуре

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Гайдай и Дорошко взяли бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта

Третьи, но в ударе: российский дуэт взял бронзу в Сингапуре

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Гайдай и Дорошко набрали 277,1117 балла в произвольной программе дуэтов.

Российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко завоевали бронзовые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Их выступление судьи оценили на 277,1117 балла, что позволило занять третье место в напряженной борьбе за пьедестал.

Победу в дисциплине одержали спортсменки из Испании — Ирис Тио Касас и Лилоу Льюис Валетте. Итог их выступления — 282,6087 балла. Серебро досталось представительницам Италии — Энрике Пикколи и Лукреции Руджеро, показавшим результат в 278,7137 балла.

Чемпионат мира в Сингапуре стартовал 11 июля и завершится 3 августа. Несмотря на ограничения, наложенные на российский спорт в последние годы, отечественные спортсмены продолжают демонстрировать высокий уровень подготовки и конкурентоспособность на международной арене.

Накануне еще одну награду сборной России принес дуэт Майи Гурбанбердиевой и Александра Мальцева, которые стали чемпионами в технической программе среди смешанных пар. Их результат составил 233,2100 балла.

Ранее 5-tv.ru рассказал, Путин поздравил с золотом синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву.

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