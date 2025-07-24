Сербия планирует перевезти золотые запасы на свою территорию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Национальный банк страны объяснил решение стремлением защитить активы на фоне мировой нестабильности.

Сербия планирует перевезти золотые запасы на свою территорию

Фото: www.globallookpress.com/SuperStock

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Центральный банк Сербии намерен перевезти все золотые запасы государства обратно на национальную территорию. Об этом сообщает Bloomberg.

Подготовка к репатриации началась еще в 2021 году. Тогда, на фоне роста международной напряженности, в Сербии сочли необходимым усилить контроль над ключевыми резервами.

По данным издания, общий объем золотых активов страны составляет 50,5 тонны. Все золотые резервы Сербии размещены в Белграде, за исключением пяти тонн, приобретенных в 2024 году и временно находящихся в Швейцарии. Рыночная стоимость этого количества оценивается примерно в шесть миллиардов долларов.

Ранее президент Александр Вучич указывал, что события последних лет показали — надежнее всего хранить золотовалютные резервы внутри государства. Решение вернуть золото объясняется желанием обеспечить его защиту в условиях глобальных кризисов и нестабильности финансовых рынков.

После заморозки валютных резервов России в 2022 году темпы закупок золота центральными банками по всему миру выросли вдвое. Это подчеркнуло политические риски, связанные с активами в долларах и евро. Размещение золотых резервов на собственной территории позволяет странам минимизировать угрозу внешнего воздействия.

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