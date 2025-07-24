Нетаньяху отозвал делегацию Израиля из Катара после ответа ХАМАС на переговорах

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Решение принято для проведения дополнительных консультаций по условиям палестинской стороны.

Нетаньяху отозвал делегацию переговорщиков из Дохи для консультаций

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать из Дохи делегацию, участвующую в непрямых переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия главы правительства Израиля. Отзыв переговорщиков связан с получением нового ответа от движения ХАМАС, который израильская сторона намерена подробно изучить на консультациях в Иерусалиме.

В официальном заявлении подчеркивается, что Израиль благодарен за посредничество со стороны Катара, Египта и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, участвующих в переговорах. По данным телерадиокомпании Kan, израильские чиновники считают последний документ ХАМАС более конструктивным по сравнению с предыдущими.

Согласно информации телеканала Al Hadath, палестинская сторона настаивает на отводе израильских войск на 1,2 километра от Филадельфийского коридора и требует, чтобы часть гуманитарной помощи доставлялась через структуры ООН. Ранее Sky News Arabia сообщал, что посредники призывали ХАМАС представить более приемлемую позицию по ключевым вопросам, включая перемирие, распределение помощи и вывод войск.

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