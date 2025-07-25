Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

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Президент России отметил их вклад в обеспечение безопасности государства, а также выразил благодарность за мужество в зоне специальной военной операции.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

В пятницу профессиональный праздник отмечают те, чья работа — выводить преступников на чистую воду. Президент поздравил сотрудников органов следствия, отметив новые вызовы, которые перед ними стоят сегодня.

«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены. В этот праздничный день хочу особо отметить личное мужество сотрудников органов следствия в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, что сотрудники наших следственных органов будут и впредь достойно и с честью решать все поставленные перед ними задачи, бороться за коренные интересы России и нашего народа», — сказал президент России Владимир Путин.

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