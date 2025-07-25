Российские военнослужащие нанесли удар по штабу ВСУ в Херсоне

Российские военнослужащие нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня нанесен точный авиаудар по зданию бывшего Главного управления (ГУ) МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — написал он.

Как отметил Сальдо, объективный контроль подтвердил, что противник пытался эвакуироваться на автобусе. Транспортное средство также было уничтожено очередным ударом, спастись бегством украинским боевикам, вероятно, не удалось, хотя точных данных о числе погибших и раненых нет.

На кадрах, предоставленных Владимиром Сальдо, показан автобус, который должен был увезти уцелевших, но не увез. По словам главы Херсонской области, украинские каналы молчат о случившемся. Это может говорить о существенных потерях и, соответственно, попытке скрыть эту информацию.

«По информации подполья, ликвидированы высокопоставленные офицеры», — заключил Сальдо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиабомб и 217 беспилотников самолетного типа ВСУ.

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