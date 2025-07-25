Российские военнослужащие нанесли удар по штабу ВСУ в Херсоне

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 47 0

В момент атаки внутри здания проходило совещание.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские военнослужащие нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня нанесен точный авиаудар по зданию бывшего Главного управления (ГУ) МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — написал он.

Как отметил Сальдо, объективный контроль подтвердил, что противник пытался эвакуироваться на автобусе. Транспортное средство также было уничтожено очередным ударом, спастись бегством украинским боевикам, вероятно, не удалось, хотя точных данных о числе погибших и раненых нет.

На кадрах, предоставленных Владимиром Сальдо, показан автобус, который должен был увезти уцелевших, но не увез. По словам главы Херсонской области, украинские каналы молчат о случившемся. Это может говорить о существенных потерях и, соответственно, попытке скрыть эту информацию.

«По информации подполья, ликвидированы высокопоставленные офицеры», — заключил Сальдо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиабомб и 217 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на неделю с 28 июля по 3 ав...

Последние новости

5:00
Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа
4:38
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
4:19
Российские войска перекрывают пути снабжения ВСУ под Покровском
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
3:39
Президент России провел встречу с губернатором Архангельской области
3:22
«Прорыв вряд ли возможен»: Песков высказался о переговорах между Россией и Украиной

Сейчас читают

«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять на жизнь
В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс