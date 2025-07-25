Чистый город: работу дворников в Петербурге будут контролировать в приложении

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Работу дворников в Петербурге будут контролировать через специальное приложение

Фото, видео: Гынгазов Николай/ТАСС;5-tv.ru

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Обмануть систему не получится.

У Петербурга появился шанс навести порядок на тротуарах и во дворах. Особенно в зимнее время, когда снегопады парализуют Северную столицу. Следить за дворниками будет специальное мобильное приложение. А значит, отсидеться или сделать работу спустя рукава у них не получится. Сможет ли новая система совершить революцию в содержании города, и что от этого ждут жители — в репортаже корреспондента «Известий» Валерия Кузнецова.

В этот центр контроля городского хозяйства оперативно поступает вся информация. В Петербурге — более 100 тысяч видеокамер. С их помощью начали бороться в том числе и с фейковыми отчетами о «колоссальной работе» коммунальщиков. То снег на камеру почистят, а после съемки — оставят сугробы, то мусор лишь в фотошопе уберут. Есть ролики и с чиновниками, которые поработали только на камеру.

Но совсем скоро все это уйдет в прошлое.

Дворник Дмитрий за день прошел не один километр в Адмиралтейском районе. Начальник участка в приложении проверяет, что было до уборки, а что стало после. При этом обмануть систему не получится. Фотографии нужно делать, что называется, прямо здесь и прямо сейчас, а не прикреплять старые, например.

«После того, как дворник выполнил задачу, мне приходит уведомление на телефон. В случае, если задача выполнена некачественно — я могу вернуть ее на доработку», — рассказывает мастер участка.

И фотоотчет самого дворника — не единственный способ контроля. Проверить честность и усердие работника можно и через камеры системы «Безопасный город», утверждают в государственной административно-технической инспекции. Причем задача — не только наказать, но и поощрить. Система контроля также отслеживает лучших: по количеству хорошо выполненных заданий.

«Очень хочется, чтобы благодаря вот такой совместной работе облик дворника в Санкт-Петербурге стал как минимум из разряда конца XIX века, когда это была очень уважаемая профессия. Это лицо Санкт-Петербурга», — поделилась временно исполняющий обязанности директора СПб ГКУ «Управление по мониторингу» Анастасия Тюева-Зряхова.

Систему контроля работы коммунальщиков тестируют уже полгода. Есть первые результаты. Петербуржцы считают: на центральных улицах стало чище.

Время исправления нарушений, связанных с уборкой, сегодня в среднем — 39 минут, говорят в центре контроля городского хозяйства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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