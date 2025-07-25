ФСБ задержала соучастников украинских колл-центров в четырех регионах

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Преступная группа действовала в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех российских регионах России и использовавшей возможности украинских колл-центров. Об этом сообщили в ФСБ.

Группировка на систематической основе вымогала средства в особо крупном размере. Преступные действия совершались в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае.

«Для реализации преступного умысла злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области», — сказано в публикации.

В ФСБ добавили, что установлена причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у российских граждан более 200 миллионов рублей.

Суд уже избрал меру пресечения 19 фигурантам в виде содержания под стражей и одному — в виде ограничения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от инвестиционного афериста пострадали люди по всей стране. Мошенник обещал вкладчикам огромную прибыль, а в итоге оставлял их без денег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
«Ситуация на грани»: Решетова не может восстановиться после продолжительной болезни
12:10
Расшифровку черных ящиков Ан-24 начнут на следующей неделе
12:05
Чистый город: работу дворников в Петербурге будут контролировать в приложении
11:56
Три человека погибли в результате обрушения подъезда в Саратове
11:49
Стратегический шаг: Mars прекратил выпуск шоколадных плиток «Коркунов» и Dove в России
11:44
«КамАЗ» с 1 августа переведет часть сотрудников на четырехдневную неделю

Сейчас читают

Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс