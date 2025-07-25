ФСБ задержала соучастников украинских колл-центров в четырех регионах

Арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех российских регионах России и использовавшей возможности украинских колл-центров. Об этом сообщили в ФСБ.

Группировка на систематической основе вымогала средства в особо крупном размере. Преступные действия совершались в Московской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае.

«Для реализации преступного умысла злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области», — сказано в публикации.

В ФСБ добавили, что установлена причастность обвиняемых к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства у российских граждан более 200 миллионов рублей.

Суд уже избрал меру пресечения 19 фигурантам в виде содержания под стражей и одному — в виде ограничения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от инвестиционного афериста пострадали люди по всей стране. Мошенник обещал вкладчикам огромную прибыль, а в итоге оставлял их без денег.

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