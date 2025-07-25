Московская международная книжная ярмарка пройдет с 3 по 7 сентября

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

В программе — презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей и международные конгрессы переводчиков художественной литературы.

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 3 по 7 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Правительство Москвы поддержало проведение 38-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет с 3 по 7 сентября в павильоне № 57 на ВДНХ. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Московская международная книжная ярмарка основана в 1977 году. Это старейший и крупнейший книжный форум России. В сентябре 2024-го она проводилась в 37-й раз, очно и онлайн ее мероприятия посетили более 1,5 миллиона человек.

Каждый год в ярмарке принимают участие сотни издательств и книготорговых предприятий из многих регионов России. Гостями не раз становились издатели, писатели, журналисты из Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Польши, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, государств СНГ и Балтии и других стран.

В программе — сотни мероприятий, в том числе презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, а также международные конгрессы переводчиков художественной литературы, которые проходят раз в два года.

На льготных условиях стенды на ярмарке предоставляются общественным организациям, творческим союзам, фондам, библиотекам, бюджетным учреждениям, университетским издательствам, литературным журналам, региональным и небольшим российским издательствам, издательствам из государств СНГ.

Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход на ярмарку бесплатный.

 

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