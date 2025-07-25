Трагедия произошла днем 25 июля. Есть жертвы.

В Саратове произошел хлопок газа 25 июля днем, из-за чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Сообщается о погибших и пострадавших. На месте трагедии работают сотрудники спецслужб. В материале 5-tv.ru собрали все, что известно на данный момент

Что произошло

О газовом хлопке в жилом доме на улице Блинова, произошедшем примерно в 12 часов дня (в 11 по московскому времени), сообщили представители регионального управления МЧС России. Предварительно известно, что источник утечки был в одной из квартир на десятом этаже.

Последствием хлопка стало обрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. В том числе в квартирах выбило стекла.

От взрыва пострадал также сектор частных домов — повредилась облицовка построек.

Что говорят очевидцы

«Взрыв был очень сильный. Сначала подумали, может что-то взорвалось во дворе, может машина, может у кого-то что-то в частном секторе. Вышли и увидели, что произошло. Произошло все на моих глазах, потому что по сути вышли — и все еще сильнее начало рушиться», — рассказала местная жительница София в беседе с 5-tv.ru.

Также одна из свидетельниц произошедшего Анастасия поделилась тем, что десять минут помогли спасти ей и ее ребенку жизнь. Взрыв прогремел, когда они возвращались из детского сада. По ее словам, вся улица Блинова была в осколках, которые отлетали очень далеко.

Жертвы трагедии

Представители МЧС РФ сообщили о четырех погибших. По предварительной информации, в числе жертв есть один ребенок. Сведений о точном количестве пострадавших пока нет.

Уголовное дело

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Помимо этого, проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

Как только оперативно-спасательные работы завершаться, правоохранительные органы осмотрят место трагедии и начнут следственные процедуры. Также для координации деятельности уполномоченных служб к дому выехал прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов.

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