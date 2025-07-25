«Более модные»: Матвиенко призвала поддержать создание российских аналогов Лабубу

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Валентина Матвиенко призвала поддержать создание российских аналогов Лабубу

Матвиенко призвала поддержать создание российских аналогов Лабубу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Председатель СФ отметила, что уникальные дизайнерские товары из РФ имеют потенциал стать мировыми трендами.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой создать оригинальные товары, способных повторить международный успех игрушки Лабубу. Как отметила спикер верхней палаты парламента, стране необходимо активизировать работу по развитию отечественных сувениров и арт-продукции, которые могли бы стать узнаваемыми брендами за пределами России. Об этом Матвиенко заявила на пленарном заседании СФ.

«Чтобы Лабубу наши, российские, были более модные в мире. Это просто пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит, понимаете? Давайте работать поактивнее — на результат», — поделилась председатель СФ.

Она также уточнила, что у России богатейшая культура, и в ней можно найти толчок для народного творчества.

В качестве примера она привела международный успех Лабубу — дизайнерской игрушки с заячьими ушами, выпученными глазами и широкой улыбкой с острыми зубами, созданной гонконгским художником Луном Цзяшэном (известным также как Касинг Лунг). По словам Матвиенко, эта игрушка стала настоящим модным трендом и вызывает ажиотаж среди молодежи в разных странах.

Матвиенко уверена, что Россия обладает всем необходимым, чтобы производить аналогичную по популярности и креативности продукцию. Она также подчеркнула, что для этого нужно объединить усилия дизайнеров, малого бизнеса, представителей культуры и власти, чтобы поддерживать креативные начинания и выстраивать экспортные стратегии для оригинальных отечественных товаров.

Матвиенко подчеркнула, что в стране наблюдаются позитивные сдвиги в этой сфере, однако изменения происходят медленно. По ее словам, ассортимент сувенирной продукции расширяется, появляются интересные образцы, но их все еще недостаточно для создания устойчивого тренда.

По мнению спикера, в новых условиях важно не только развивать импортозамещение, но и добиваться экспортного признания российских брендов.

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