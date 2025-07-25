Мужчина обнаружен живым под завалами многоквартирного дома в Саратове

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 59 0

Спасатели продолжают работу на месте ЧП.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спасатели обнаружили живым мужчину под завалами многоэтажки в Саратове — ведутся работы по его деблокированию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Разбор завалов рухнувшего подъезда и поиск людей продолжаются.

Днем 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове произошел хлопок газа.

В следствии ЧП произошло обрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. В том числе в квартирах выбило стекла. От взрыва пострадал также сектор частных домов — повреждена облицовка построек.

На месте работают 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники.

Представители МЧС РФ сообщили о четырех погибших. По предварительной информации, в числе жертв есть один ребенок. 

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Следственный комитет РФ. Помимо этого, проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной хлопка газа в Саратове могла стать утечка. Специалисты обследуют здание на предмет дальнейшего обрушения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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