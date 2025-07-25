«Фундаментальный урок»: против Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Против актрисы Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело

«Это судимость»: против Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Иск подал ее бывший муж — актер Павел Прилучный.

Против актрисы Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом сообщила адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова в беседе со Super.

«В рамках уголовного правового производства, вне зависимости от того, какого наказание будет назначено — это судимость. Она (Агата Муцениеце. — Прим.ред) будет очень крепко думать, прежде чем выходить с каким-то заявлениями», — сказала юрист.

Даниелова пояснила, что уголовное дело против Муцениеце было возбуждено два дня назад — 23 июля. Иск подал ее бывший супруг — Павел Прилучный. По словам юриста, это дело также станет доказательной базой в апелляции по вопросу места жительства их старшего ребенка — 12-летнего Тимофея.

Также адвокат Павла Прилучного подчеркнула, что уголовное дело будет для Агаты «фундаментальным уроком».

Равнее 5-tv.ru рассказывал о том, что Муцениеце впервые за несколько месяцев увидела сына.

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«Фундаментальный урок»: против Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело

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