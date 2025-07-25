Семь человек находятся на амбулаторном лечении после обрушения подъезда в Саратове
Погибли четверо.
Фото: 5-tv.ru
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Семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва в доме в Саратове. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
Днем 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове произошел хлопок газа.
Последствием хлопка стало обрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. В том числе в квартирах выбило стекла. От взрыва пострадал также сектор частных домов — повредилась облицовка построек.
На месте работают 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники.
Представители МЧС РФ сообщили о четырех погибших. По предварительной информации, в числе жертв есть один ребенок.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Следственный комитет РФ. Помимо этого, проверку по факту произошедшего начала прокуратура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной хлопка газа в Саратове могла стать утечка. Специалисты обследуют здание на предмет дальнейшего обрушения.
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