Собянин: к 1 сентября в столице откроется 51 модернизированная школа

Обновленные школьные здания получат современное оборудование и комфортные условия для обучения. Среди них — школа № 883 на Планерной улице.

В Москве к началу учебного года будет открыта 51 модернизированная школа. Одна из них — школа № 883 на северо-западе города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Трехэтажное здание на Планерной улице начали обновлять в апреле прошлого года. Приведен в порядок фасад, заменены все инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнена внутренняя отделка помещений. Создана современная образовательная среда для детей и педагогов», — написал Мэр Москвы.

Трехэтажный корпус на Планерной улице (дом 5, корпус 2) построили в 1971 году. До начала работ его посещали 872 ученика 5-11-х классов школы № 883. Их временно перевели в другое здание на улице Вилиса Лациса, расположенное примерно в 10 минутах ходьбы.

Модернизация учебного здания началась в апреле 2024 года. Здесь обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, а также выполнили внутреннюю отделку помещений. Пришкольную территорию благоустроили.

Основное внимание уделили организации современной образовательной среды для детей и педагогов. В соответствии с программой «Моя школа» в обновленном здании оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты с прозрачными дверьми для дополнительного естественного освещения, учебные пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками для групповых занятий, современную медиатеку, многофункциональное пространство для мероприятий, лекций и выставок, спортивный и гимнастический залы, а также уютный обеденный зал.

Цветовая гамма интерьеров выполнена в приглушенных тонах с акцентами в виде акустических панелей, яркой мебели и элементов дизайна.

На территории школы появились беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, волейбола, баскетбола, футбола и воркаута, а также зоны для настольного тенниса, игр на свежем воздухе, отдыха и проведения мероприятий. Помимо этого, там организовали места для парковки велосипедов и самокатов, заменили покрытия пешеходной и проезжей частей, установили современное освещение и видеонаблюдение, выполнили озеленение.

Здание планируют открыть 1 сентября 2025 года. В нем будут обучаться 700 школьников 6-11-х классов, которые смогут не только осваивать основные программы, но и углубленно изучать математику, биологию, физику, иностранный язык, историю, обществознание и химию.

Продолжится реализация городского проекта «Математическая вертикаль», а в перспективе образовательное учреждение присоединится к проектам «Математическая вертикаль плюс» и «Инженерный класс в московской школе».

Учащиеся получат новые возможности для дополнительного образования. Для них откроются спортивные и танцевальные секции, кружки по программированию, прототипированию и робототехнике, шахматам, театральному искусству, художественному творчеству и по подготовке к олимпиадам.