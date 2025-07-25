Суд изъял у экс-мэра Владивостока Николаева имущество на 14,8 млрд рублей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

В собственность государства перешли здания, участки и крупные объекты недвижимости.

Суд изъял у экс-мэра Владивостока Николаева имущество на 14,8 млрд рублей

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Владивостоке суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил изъять имущество экс-мэра города Владимира Николаева и членов его семьи на сумму 14,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В числе конфискованных активов — имущественный комплекс санатория «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 12 земельных участков общей площадью 24,7 гектара, 12 зданий (8,6 тыс. кв. м) и 32 нежилых помещения (10,63 тыс. кв. м). Всего в доход государства передан 821 объект недвижимости.

Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры о немедленном исполнении решения в части изъятия имущества. Николаев добровольно возместил ущерб бюджету, который, по информации надзорного ведомства, составил порядка 590 миллионов рублей.

Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2008 год. В разные годы против него возбуждались два уголовных дела. В 1999 году он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и нанесение телесных повреждений председателю краевого комитета по физической культуре и спорту. Спустя год Николаев был освобожден по амнистии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
«Город идей»: предложения москвичей помогают преображать столичные пространства
17:45
С Google могут взимать по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США
17:43
Трамп: США могут ввести вторичные санкции против России
17:38
Боевой трикотаж: театр кошек Куклачева принял будущих артисток с зоны СВО
17:23
«Под давлением»: экономист Беляев объяснил причины понижения ключевой ставки
17:14
Вызов притяжению: как прошел фестиваль воздушных гимнастов на ВДНХ

Сейчас читают

Парень из глубинки: российский музыкант Oneheart номинирован на «Грэмми»
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс