Суд изъял у экс-мэра Владивостока Николаева имущество на 14,8 млрд рублей

Во Владивостоке суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил изъять имущество экс-мэра города Владимира Николаева и членов его семьи на сумму 14,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В числе конфискованных активов — имущественный комплекс санатория «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 12 земельных участков общей площадью 24,7 гектара, 12 зданий (8,6 тыс. кв. м) и 32 нежилых помещения (10,63 тыс. кв. м). Всего в доход государства передан 821 объект недвижимости.

Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры о немедленном исполнении решения в части изъятия имущества. Николаев добровольно возместил ущерб бюджету, который, по информации надзорного ведомства, составил порядка 590 миллионов рублей.

Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2008 год. В разные годы против него возбуждались два уголовных дела. В 1999 году он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за угрозу убийством директору спорткомплекса «Олимпиец» и нанесение телесных повреждений председателю краевого комитета по физической культуре и спорту. Спустя год Николаев был освобожден по амнистии.

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