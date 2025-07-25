СФ одобрил закон об отказе в прокате фильмам с отрицанием традиционных ценностей

Совет Федерации утвердил закон, который вводит запрет на выдачу прокатного удостоверения кинолентам, содержащим материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Документ устанавливает, что такие фильмы не смогут получить разрешение на прокат в России.

Закон также наделяет Министерство культуры правом в одностороннем порядке изменять ранее выданные прокатные удостоверения в случае изменений законодательства. Ранее подобные корректировки могли быть внесены только по инициативе правообладателя. Кроме того, прокат или показ фильма с игнорированием внесенных министерством изменений будет рассматриваться как демонстрация ленты без необходимого разрешения.

Министерство культуры получит право выдавать специальные заключения о наличии в фильмах, не имеющих прокатных удостоверений, материалов, противоречащих традиционным ценностям. При этом такие заключения будут согласовываться с Роскомнадзором. Закон направлен на ужесточение контроля за содержанием кинопродукции в России.

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