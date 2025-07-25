Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов жилого дома в Саратове

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

Угроза обрушения сохраняется.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Саратове. Об этом сообщили в МЧС. Угроза обрушения все еще сохраняется.

Режим ЧС регионального уровня ранее был объявлен в Саратовской области. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин.

«Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим», — сообщил Бусаргин. 

Обрушение подъезда в Саратове из-за хлопка газа

В Саратове ранее, 25 июля, произошел хлопок газа, из-за чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Сообщается о пятерых погибших и пострадавших. На месте трагедии работают сотрудники спецслужб. 

О газовом хлопке в жилом доме на улице Блинова, произошедшем примерно в 12 часов дня (в 11 по московскому времени), сообщили представители регионального управления МЧС России. Предварительно известно, что источник утечки был в одной из квартир на десятом этаже.

Последствием хлопка стало обрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. В том числе в квартирах выбило стекла.

От взрыва пострадал также сектор частных домов — повредилась облицовка построек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
«Город идей»: предложения москвичей помогают преображать столичные пространства
17:45
С Google могут взимать по 65 млрд рублей за каждый иск в арбитраже США
17:43
Трамп: США могут ввести вторичные санкции против России
17:38
Боевой трикотаж: театр кошек Куклачева принял будущих артисток с зоны СВО
17:23
«Под давлением»: экономист Беляев объяснил причины понижения ключевой ставки
17:14
Вызов притяжению: как прошел фестиваль воздушных гимнастов на ВДНХ

Сейчас читают

Парень из глубинки: российский музыкант Oneheart номинирован на «Грэмми»
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс