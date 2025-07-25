Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским неизбежны и «обязательно произойдут».

«Это обязательно произойдет. Но должно было произойти еще три месяца назад», — сказал американский лидер.

Помимо возможной встречи лидеров России и Украины, Трамп затронул вопрос международной безопасности. Он подчеркнул, что окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях представляет собой серьезную угрозу не только для США и России, но и для всего мира.

«Это проблема. Это проблема для всего мира <…> Мы начинаем работать над этим, но это большая проблема для всего мира. Когда вы снимаете ядерные ограничения, это большая проблема», — сказал Трамп.

Трамп также сообщил о намерении американской стороны инициировать обсуждение будущего ядерного разоружения. По его словам, диалог с Москвой в этой сфере необходим и будет вестись с учетом глобальных интересов и требований времени.

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