Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Он также назвал продление соглашения о ядерных вооружениях приоритетом для США.

Трамп выразил уверенность во встрече Путина и Зеленского в будущем

Фото: Reuters/Kent Nishimura

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским неизбежны и «обязательно произойдут».

«Это обязательно произойдет. Но должно было произойти еще три месяца назад», — сказал американский лидер.

Помимо возможной встречи лидеров России и Украины, Трамп затронул вопрос международной безопасности. Он подчеркнул, что окончание срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях представляет собой серьезную угрозу не только для США и России, но и для всего мира.

«Это проблема. Это проблема для всего мира <…> Мы начинаем работать над этим, но это большая проблема для всего мира. Когда вы снимаете ядерные ограничения, это большая проблема», — сказал Трамп.

Трамп также сообщил о намерении американской стороны инициировать обсуждение будущего ядерного разоружения. По его словам, диалог с Москвой в этой сфере необходим и будет вестись с учетом глобальных интересов и требований времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
«Самое необходимое»: жители Саратова приносят гуманитарную помощь для эвакуированных жильцов
20:29
Кумир поколений: 45 лет без Владимира Высоцкого
20:12
При крушении самолета Ан-24 погибли граждане КНР и Белоруссии
19:54
Молодежь в деле: в Подмосковье проходит форум для будущих предпринимателей
19:38
Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским
19:19
«У нас сегодня два вопроса»: Путин провел заседание Совета безопасности

Сейчас читают

Боевой трикотаж: театр кошек Куклачева принял будущих артисток с зоны СВО
Парень из глубинки: российский музыкант Oneheart номинирован на «Грэмми»
Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс