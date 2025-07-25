После обрушения дома в Саратове четыре человека пропали без вести

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

В их числе ребенок.

Четыре человека пропали без вести после обрушения дома в Саратове

Фото: ИЗВЕСТИЯ/София Шустова

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Судьба четырех жильцов дома, рухнувшего после хлопка газа в Саратове, остается неизвестной. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«К настоящему времени известно о 16 пострадавших и шести погибших, включая ребенка. Остается неизвестным местонахождение четырех человек, в том числе ребенка», — уточнили в ведомстве.

Эвакуированные жильцы размещены во временном пункте. В нем созданы все условия жизнеобеспечения. Двери для посетителей открыли еще четыре пункта временного размещения.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются более 400 специалистов. Привлечено 114 единиц техники. Завалы были обследованы кинологами дважды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на место происшествия в Саратове прибыл глава МЧС России Куренков. Он выслушал доклады о ходе работ по ликвидации последствий хлопка газа, а также дал оперативному штабу и губернатору региона несколько поручений. На первом плане — обеспечение пострадавшим медицинской помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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