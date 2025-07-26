Двое граждан РФ признаны виновными в госизмене в интересах Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Жители Нижегородской и Тверской областей вступили в украинскую террористическую организацию.

Двое граждан РФ признаны виновными в госизмене в интересах Украины

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

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Двое россиян, проживающих в Нижегородской и Тверской областях, были признаны виновными в государственной измене в интересах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Нижегородской области.

В заявлении сказано, что фигурант из Нижегородской области 1998 года рождения общался с жителем Твери 2001 года рождения в Telegram, навязывая ему негативное отношение к спецоперации. Затем убедил его вступить в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию, чтобы в дальнейшем совершать преступления в ее интересах, а также участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.

Мужчина из Твери получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 275, 205.5 и 281.2 Уголовного кодекса (УК) РФ. Речь идет о госизмене, планировании преступления, участии в деятельности террористической организации, а также обучении диверсионной деятельности. Второму назначили 14 лет колонии строго режима за государственную измену и содействие террористической деятельности (статьи 275, 205.1 УК РФ).

Как подчеркнули представители ведомства, приговоры пока не вступили в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала в Рязани уроженца Молдавии за передачу сведений разведке Украины.

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