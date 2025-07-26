Необратимый ущерб: чем обернулась для Владимира Зеленского борьба с НАБУ

Президент Украины попытался взять под контроль антикоррупционное ведомство, но потерпел неудачу.

Попытка украинского лидера Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обернулась для него большими репутационными потерями. Вероятно, непоправимыми. Такое мнение озвучено авторами британского журнала The Spectator.

«Протесты против закона прокатились по стране. Он правильно сделал, что прислушался и отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине и за рубежом, теперь, возможно, необратим», — сказано в материале.

Как отмечается в публикации, Владимир Зеленский принял решение отменить законопроект, связанный с НАБУ, только после бурной реакции населения страны. Масштабные митинги заставили президента отступить. В ближайшее время украинские депутаты организуют голосование по данному вопросу в парламенте.

Закон об ограничении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вступил в силу 23 июля. Накануне этого события и начались массовые протесты. В одном только Киеве на улицы вышли более девяти тысяч человек. Они пообещали продолжать митинги, пока не добьются отмены законопроекта.

Ранее 5-tv.ru публиковал сюжет о протестах. Западные политики выразили обеспокоенность происходящим на Украине, а в прессе заговорили о кризисе власти.

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