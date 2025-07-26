Трое детей погибли при пожаре в СНТ под Екатеринбургом

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 59 0

Восемь человек пострадали.

Трое детей погибли при пожаре в СНТ под Екатеринбургом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Четыре человека, включая трех детей, погибли при пожаре в СНТ под Екатеринбургом.

Возгорание произошло в частном доме. Восемь человек пострадали — два взрослых и шесть детей. Ребенок 6 лет с 60% ожогами тела находится в тяжелом состоянии, у женщины — подозрение на перелом позвоночника, сообщили в минздраве Свердловской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область отразили средства противовоздушной обороны (ПВО). В результате падения обломков произошло возгорание на нескольких участках с растительностью. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

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