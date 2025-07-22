В Ростовской области от атаки БПЛА ВСУ произошло несколько возгораний

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 60 0

Происшествия зафиксированы во дворах нескольких частных домов.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ произошло несколько возгораний

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область отразили средства противовоздушной обороны (ПВО). В результате падения обломков произошло возгорание на нескольких участках с растительностью. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках», — отметил политик.

На регионы России постоянно совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Боевики киевского режима применяют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы государства ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы противовоздушной обороны сбили 25 дронов ВСУ над регионами России. Воздушные цели успешно нейтрализовали над несколькими регионами страны. Над Ростовской областью было сбито 12 дронов.

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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