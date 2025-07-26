Семьям погибших при обрушении дома в Саратове выплатят по миллиону рублей

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Семьям погибших в доме на улице Блинова выплатят материальную помощь по одному миллиону рублей. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. 

На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент известно о шести погибших.

Необходимая поддержка будет оказана и пострадавшим. Оценку ущерба проведут сразу после завершения аварийно-спасательных работ.

По данным МЧС, хлопок произошел в одном из подъездов панельного дома 25 июля. Обрушились перекрытия нескольких этажей. После инцидента здание было оперативно оцеплено, началась эвакуация людей. 

На место выехал глава МЧС России Александр Куренков. Он координирует действия спасательных служб и контролирует ход ликвидации последствий трагедии. Причины взрыва устанавливаются. Ведется проверка состояния газового оборудования.

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