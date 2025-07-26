На юге Казахстана обнаружили обломки военного вертолета

В Казахстане поисковики нашли возможные обломки пропавшего вертолета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны в своем Telegram-канале.

Во время проведения космического мониторинга в акватории озера Сорбулак Алма-Атинской области специалисты зафиксировали вероятное масляное пятно. Для точного определения они отправились в указанный район, где после длительных поисков нашли обломки судна.

«Поиски продолжались и в ночное время», — пояснили в ведомстве.

Специалисты предполагают, что обломки принадлежат военному вертолету EC-145, который накануне, 25 июля, пропал с радаров. На борту находилось три человека. Воздушное судно исчезло около населенного пункта Отар.

Сейчас на месте обнаружения обломков, предположительно, EC-145 работают сотрудники МЧС. Всего было привлечено порядка 200 человек и 40 единиц техники.

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