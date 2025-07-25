При крушении самолета Ан-24 погибли граждане КНР и Белоруссии

При крушении самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области погибли граждане Китая и Белоруссии. Об этом 25 июля сообщили в МИД России.

«В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании „Ангара“ в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина — Белоруссии и КНР», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и Представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь совместно с дипломатическими миссиями двух стран, а также со структурами МЧС, Росавиации и региональными властями.

Кроме того, МИД выразил глубокие соболезнования семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе.

Напомним, авиакатастрофа произошла 24 июля. В какой-то момент с воздушным судном была потеряна связь. Спустя некоторое время спасатели обнаружили место падения самолета. До аэропорта Тынды ему не хватило всего 15 километров.

На борту находилось 48 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. В связи с произошедшей трагедией в Амурской области объявлен трехдневный траур.

Ранее, писал 5-tv.ru, из-под обломков Ан-24 извлечены тела погибших при крушении самолета в Амурской области.

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