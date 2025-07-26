«Патриотические силы»: в Кишеневе десятки тысяч человек выступили против Санду

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

В Кишеневе десятки тысяч человек вышли на протест против Санду

Фото, видео: 5-tv.ru

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Организаторы марша — четыре оппозиционные партии.

В Кишеневе Партия социалистов, Партия коммунистов, партия «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы» объединились в предвыборный блок и организовали демонстрацию. В акции протеста принимают участие десятки тысяч человек.

Колонны под флагами Молдавии и партийными флагами идут по главным улицам Кишенева. Пункт назначения — центр города, там состоится митинг.

«Мы проводим единую акцию протеста. Сегодня более дести тысяч человек вышли на улицы Кишенева для того, чтобы высказать свою позицию против нынешней власти и объявить о том, что мы решили объединить все патриотические силы для совместного участия в следующих парламентских выборах», — рассказал «Известиям» экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов.

По словам Додона, усиленные наряды полиции Молдавии по указанию властей задерживают участников митинга. Экс-президент республики заявил, что эти действия — беззаконие, ответственность за них лежит на плечах правительства, которое было сформировано правящей Партией действий и солидарности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что НАТО рассматривают Молдавию как «замену Украине».

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