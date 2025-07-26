ВСУ признали, что на борту сбитого Ил-76 под Белгородом были украинские пленные

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Во Львове похоронили 12 боевиков.

В ВСУ признали гибель украинских пленных в крушении Ил-76 в 2024-м

Фото: © РИА Новости/СК РФ

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Во Львове состоялись похороны 12 боевиков Вооруженных сил Украины, погибших в результате катастрофы транспортного самолета Ил-76, которая произошла в Белгородской области в январе прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на публикацию  24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

В опубликованном сообщении указаны имена погибших боевиков. Они совпадают с перечнем украинских военнопленных, якобы находившихся на борту.

По словам представителей бригады, точные причины авиакатастрофы до сих пор остаются неустановленными. Самолет Ил-76, следовавший над Белгородской областью, потерпел крушение 24 января 2024 года в районе села Яблоново. На борту находились 65 пленных украинских боевиков, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все находившиеся на борту погибли.

Сразу после происшествия секретарь СНБО Алексей Данилов отрицал наличие пленных на борту. Однако в апреле замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко подтвердил, что среди погибших действительно были украинские военнопленные.

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