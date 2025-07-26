«Настало время»: Захарова призвала учредить Международный день борьбы с русофобией

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Захарова призвала учредить Международный день борьбы с русофобией

Фото, видео: © РИА Новости/МИД РФ; 5-tv.ru

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По мнению дипломата, антироссийским настроениям не должно быть места в мире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с инициативой учредить Международный день борьбы с русофобией. Свое заявление она сделала в ходе лекции для участников летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи, проходящей для будущих управленцев.

Захарова подчеркнула, что за последние годы проявления русофобии приобрели системный характер. По ее словам, люди в разных странах все чаще объединяются, выступая против враждебного отношения к россиянам и русской культуре, — как на уровне общественных организаций, так и через личные инициативы.

«Я вижу, как в самых разных уголках мира поднимается вопрос о недопустимости русофобии. Настало время говорить об этом официально», — заявила она.

Дипломат также выразила уверенность, что подобный день мог бы стать шагом к международному диалогу и взаимопониманию, особенно в условиях современной геополитической напряженности.

Ранее 5-tv.ru рассказал об отсутствии в повестке Запада темы мира на Украине.

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