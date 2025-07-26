«Нет ни одной предпосылки»: Захарова об отсутствии в повестке Запада темы мира на Украине

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 59 0

Захарова заявила об отсутствии в повестке Запада темы мира на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Страны НАТО лишь продолжают накачивать Киев оружием.

Если бы западные страны хотели мира на Украине, то не поставляли бы туда оружие. Поэтому урегулирование конфликта — не в их интересах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках Летней школы Дирекции Всемирного фестиваля молодежи для государственных управленцев.

«Если бы Запад хотел мира на Украине, наверное, они бы перестали поставлять вооружения, наверное, они бы перестали спонсировать террористические акты, наверное, они бы сделали так, чтобы киевский режим не реализовывал и не распространял экстремистскую идеологию. Но ничего из этого они не делают», — отметила она.

По словам дипломата, вместо этого страны Запада планируют лишь увеличивать поставки оружия Киеву. При этом они все активнее запугивают своих же граждан.

Захарова заключила, что переговоры на самом деле «никогда не было истинным трендом или истинной философией Запада». Более того, нет ни одной предпосылки считать, что эти страны понимают ценность мира и стремятся хоть как-то снизить напряженность на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова высмеяла обыски в антикоррупционных органах Украины. Дипломат прокомментировала ситуацию с ограничением полномочий НАБУ и САП. Ее комментарий прозвучал на фоне масштабных протестов, прошедших в украинских городах.

Поводом стала инициатива Верховной Рады — парламент проголосовал за закон, который фактически ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Обе структуры были созданы после Майдана под давлением западных партнеров как независимые институты борьбы с коррупцией.

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«Нет ни одной предпосылки»: Захарова об отсутствии в повестке Запада темы мира на Украине

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