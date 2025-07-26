В Саратове с места взрыва газа уже вывезли 1740 тонн строительного мусора

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Всего задействовано 118 единиц оборудования.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Из-под завалов разрушенного подъезда на улице Блинова в Саратове вывезли более 1740 тонн строительного мусора. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, на месте продолжают работать кинологи и специалисты с инженерной и строительной техникой. Всего задействованы 406 человек и 118 единиц оборудования. Психологи МЧС также оказывают помощь пострадавшим и их родственникам.

В Саратове 25 июля в многоэтажке произошел взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд жилого дома. На данный момент известно как минимум о семи погибших.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Помимо этого, проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал, что по словам местных жителей, ударная волна ощущалась в нескольких кварталах, а осколки и кирпичи разлетелись по всей улице. Одна из очевидцев рассказала, что в момент взрыва стояла у детского сада неподалеку — ждала, когда выведут ребенка. По ее словам, если бы она подошла к дому на десять минут раньше, шанса выжить могло и не быть.

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