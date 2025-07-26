При обрушении многоэтажки в Саратове погибли начальник железнодорожной станции и его семья

В Саратове в результате взрыва газа в многоэтажном доме и последующего обвала конструкций здания погибла семья начальника станции Приволжской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги.

«Среди погибших в результате происшествия на улице Блинова в Саратове наш работник с семьей», — сказано в Telegram-канале.

Начальника станции разъезда звали Липовский Георгий Ерофеев, ему было 33 года. Погибла также его жена Екатерина и четырехлетний сын.

Родственникам погибшего окажут материальную помощь, пишут в пресс-службе. Разбор завалов рухнувшего здания продолжаются.

Днем 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове произошел хлопок газа.

В следствии ЧП произошло обрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. В том числе в квартирах выбило стекла. От взрыва пострадал также сектор частных домов — повреждена облицовка построек.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Следственный комитет РФ. Помимо этого, проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при хлопке газа в Саратове возросло до семи.

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