Собянин: еще больше волонтеров смогут получить знак отличия от города

Количество награжденных знаком отличия «Волонтер Москвы» будет увеличено до 100 человек в год. Об этом с своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Награда была учреждена в 2022 году. За три года ее получили 90 человек — среди них школьники и волонтеры старшего возраста с большим опытом. Каждый год заявки на награду подают около тысячи человек», — написал Мэр Москвы, поблагодарив всех, кто в команде волонтеров поддерживает городские проекты и принимает активное участие в жизни столицы.

В конкурсном отборе принимает участие экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты города Москвы.

Три степени знака отличия

С 2025 года знак отличия «Волонтер Москвы» будет иметь три степени в зависимости от продолжительности добровольческой деятельности. Вводится также денежное поощрение:

— I степень — стаж не менее пяти лет, выплата в размере 250 тысяч рублей;

— II степень — стаж не менее трех лет, выплата в размере 100 тысяч рублей;

— III степень — стаж не менее года, выплата в размере 50 тысяч рублей.

Знак отличия выполнят в форме круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. Металл награды будет трех цветов: золотистого (I степень), серебристого (II степень) и бронзового (III степень).

На лицевой стороне знака поместят рельефное изображение основного элемента герба города Москвы — святого Георгия Победоносца. Ниже и левее из бортика медали будет выходить рельефная полоса, образующая контур сердца, заполненный красной эмалью, — ее конец изогнут сообразно окружности и стилизован в виде лавровой ветви.

На оборотной стороне знака по центру нанесут рельефными буквами надпись «Волонтер Москвы», по кругу в верхней части — «Правительство», в нижней — «Москвы».

Каждый год этим знаком отличия могут награждать до 100 волонтеров: I степени — до 20 человек, II степени — до 30 человек, III степени — до 50 человек.

Решение об увеличении количества ежегодных наград будет способствовать популяризации волонтерской деятельности в Москве.