Российские спортсмены выиграли 16 медалей на Универсиаде в Германии

Российские спортсмены завоевали 16 медалей на Всемирной летней Универсиаде, которая завершилась в Германии. Об этом стало известно 26 июля. В последний день соревнований представители сборной не сумели пробиться в финалы по гребле, где могли пополнить медальный зачет.

В общей сложности команда России увезла домой шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых награды. Наибольший вклад внес пловец Александр Степанов — он стал чемпионом на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем и взял серебро в эстафете 4×200 метров.

Два личных трофея в копилке у Николая Колесникова — золото на 400 метров вольным стилем и серебро на дистанции 200 метров. Еще одно серебро — у эстафетной команды российских пловцов.

Чемпионами Универсиады также стали шпажист Дмитрий Швелидзе, теннисист Владимир Сидоренко, а также парный теннисный дуэт Егор Агафонов и Илья Симакин.

Серебро завоевали теннисистка Алевтина Ибрагимова, дзюдоисты Абрек Нагучев и Армен Агаян, а также игрок в настольный теннис Максим Гребнев. Бронзовые медали получили шпажист Кирилл Гуров, пловец Александр Щеголев (100 метров вольным стилем), дзюдоист Валерий Ендовицкий и теннисная пара Алевтина Ибрагимова — Ксения Зайцева.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянин Александр Мальцев признан лучшим синхронистом чемпионата мира.

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