Россиянин Александр Мальцев признан лучшим синхронистом чемпионата мира

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Он и Майя Гурбанбердиева взяли золотые медали в технической программе среди смешанных дуэтов на соревнованиях в Сингапуре.

Россиянина Александра Мальцева признали лучшим синхронистом чемпионата мира

Фото: RUNGROJ YONGRIT/ТАСС

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Россиянин Александр Мальцев признан лучшим синхронистом чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

С этой победой его поздравил первый в истории чемпион мира в синхронном плавании у мужчин Билл Мэй и вручил подарок — деревянный короб с объемной картиной австралийского художника Вернера Бронкхорста. На ней изображен пловец, окруженный высокими волнами.

«Чемпионат мира по синхронному плаванию завершен. А я получил награду из рук Билла Мэя как лучший синхронист данного турнира», — поделился чемпион с подписчиками.

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев 23 июля взяли золотые медали в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира. Синхронисты набрали 233,2100 балла. Второе место получила испанская пара Мирея Эрнандес Луна и Деннис Гонсалес Бонеу, их результат — 230,4634 балла.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победителям, ее текст опубликован на сайте Кремля. Глава государства назвал их выступление блестящим, показателем высочайшего класса мастерства и артистизма, и пожелал спортсменам новых ярких достижений.

Для Гурбанбердиевой это третье золото чемпионатов мира, для Мальцева — седьмое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия впервые не победила в техническом соло на турнире по синхронному плаванию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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