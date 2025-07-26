Подростки обстреляли охранника на станции МЦД в Москве из пневматики

Двое подростков 2010 года рождения обстреляли сотрудника транспортной безопасности из пневматического пистолета на станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги из транспортной полиции задержали несовершеннолетнего хулигана, устроившего стрельбу на железнодорожной станции Матвеевская», — говорится в сообщении.

В ходе конфликта подростки произвели не менее трех выстрелов в сторону охранника, один из которых попал в область туловища. После этого нападавшие скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован.

Вскоре подростки были задержаны и доставлены в следственные органы в сопровождении законных представителей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия. Расследование ведет Юго-Западный следственный отдел на транспорте.

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