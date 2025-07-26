Министр спорта России Дегтярев посетил Ростовскую область с рабочим визитом

В рамках рабочей поездки в Ростовскую область Михаил Дегтярев, министр спорта и президент Олимпийского комитета России, встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Юрием Слюсарем. В ходе встречи были подведены итоги реализации федеральных программ в сфере физической культуры и спорта в регионе.

В Ростовской области в рамках федеральных проектов были реализованы масштабные проекты. В Ростове-на-Дону появился крытый футбольный манеж и комплекс велосипедных трасс. В Шахтах открылся центр тяжелой атлетики, названный в честь В. И. Алексеева.

«Проинспектировали завершающий этап капремонта Дворца спорта в Ростове — впервые с момента постройки в 1967 году. Работы идут качественно и с опережением графика. Здесь появится экстрим-парк, который станет точкой притяжения молодежи. Крытый манеж училища олимпийского резерва построен по проекту „Спорт — норма жизни“ с привлечением федерального и регионального финансирования. Объект соответствует требованиям Европейской гандбольной федерации. Посетил тренировку женской сборной, пообщался со спортсменками», — сказал Михаил Дегтярев.

По итогам 2024 года Ростовская область успешно выполнила все задачи, поставленные в рамках государственной программы «Спорт России». В регионе наблюдается высокий уровень вовлеченности населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, который превышает 60%. Также в области обеспеченность спортивными сооружениями составляет более 60%.

Инклюзивный спорт также демонстрирует положительную динамику: почти 42% людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов регулярно занимаются физической активностью. Более половины спортивных объектов в регионе адаптированы для этой категории граждан, что превышает средний показатель по России.

В ходе встречи особое внимание было уделено теме привлечения детей к занятиям спортом. В каждой школе Ростовской области созданы спортивные клубы, в которых на данный момент занимаются почти 120 тысяч учеников. Тажке было отмечено, что только около 5% спортивных организаций региона включены в список, позволяющий гражданам получать налоговый вычет за услуги в сфере физической культуры и спорта.

В ходе поездки глава спортивного ведомства также организовал торжественную церемонию награждения ведомственными наградами. 32 спортсмена получили почетные знаки и удостоверения «Мастер спорта России». Трое специалистов были удостоены звания спортивного судьи всероссийской категории. 33 участника получили золотые знаки комплекса ГТО. Кроме того, 11 работников отрасли были отмечены благодарностями Министра спорта России.

В рамках своего визита в Ростовскую область Михаил Дегтярев посетил Ростовское областное училище олимпийского резерва. Там он встретился с преподавателями и сотрудниками учебного заведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия планирует провести Олимпийские игры.

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