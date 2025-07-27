В США заявили, что Украине придется принять все условия России на переговорах

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 37 0

Дэвис: Украине придется принять все условия России на переговорах-aii

Украине придется пойти на все условия России по итогу переговоров

Фото: 5-tv.ru

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У Киева не останется альтернатив.

По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Украина будет вынуждена согласиться на все условия, выдвигаемые Россией в рамках переговоров. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Дэвис считает, что у украинского руководства остается все меньше возможностей для продолжения вооруженного конфликта. В связи с этим, по его словам, переговорный процесс может завершиться полным принятием условий Москвы.

Он отметил, что неспособность киевского режима отказаться от своих требований и начать конструктивный разговор с РФ в конечном итоге приведет Украину к поражению.

«Вам (украинским властям. — Прим. ред.) просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию. Сейчас это более вероятный сценарий. Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется», — сказал он.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продолжалась около часа и касалась как гуманитарных вопросов, так и возможного урегулирования конфликта в целом.

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