Сын Софи Лорен женился на фитнес-тренере из Грузии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Для 57-летнего дирижера этот брак стал вторым.

Сын Софи Лорен женился на уроженке Грузии и сменил ради нее религию

Фото: Юрий Машков/ТАСС

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Старший сын итальянской актрисы Софи Лорен дирижер Карло Понти женился на 37-летней уроженке Грузии фитнес-тренере Мариам Шарманашвили. Видео с торжества было опубликовано в социальных сетях певицы Тамар Ивери.

Церемония прошла в монастыре в Мцхете, который закрыли на 40 минут из-за венчания. Ради возлюбленной дирижер принял православие и крестился в той же церкви, где и состоялся обмен клятвами. Ранее Понти был католиком.

Мариам выбрала традиционное свадебное платье цвета слоновой кости с длинным шлейфом и фатой. Жених появился в классическом костюме и накинутой поверх национальной грузинской накидке с капюшоном.

Пара познакомилась четыре года назад. В прошлом году Понти сделал Мариам предложение, однако свадьбу сыграли только сейчас. Софи Лорен благосклонно отнеслась к новому выбору сына — Мариам присутствовала на праздновании 90-летия актрисы.

Для 57-летнего Понти этот брак стал вторым. Ранее он был женат на венгерской скрипачке, в этом союзе родились двое детей. У Мариам есть сын от предыдущих отношений.

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