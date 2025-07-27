В Кремле неоднократно подчеркивали, что военная помощь Украине, в том числе поставка вооружений киевскому режиму, со стороны Запада мешает мирному урегулированию конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении усилить давление на Россию в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — говорится в публикации.

Также ранее в среду прозвучало заявление о том, что французский лидер обсудит новые шаги поддержки Незалежной с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в ходе их встречи. Агентство France Press указывало на намерения возродить франко-германское партнерство.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что военная помощь Украине, в том числе поставка вооружений киевскому режиму со стороны Запада мешает мирному урегулированию конфликта.

При этом, президент США Дональд Трамп не раз приостанавливал военную и финансовую поддержку Украины, в частности при условии, что местное руководство не продемонстрирует «приверженность миру» или не выполнит его условия по урегулированию конфликта с Россией.

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