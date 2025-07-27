РСТ прокомментировал возможную эвакуацию россиян на фоне пожаров в Турции

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 46 0

Туроператоры поддерживают тесную связь с местными властями.

РСТ прокомментировал возможную эвакуацию россиян на фоне пожаров в Турции

Фото: www.globallookpress.com/Murat Kocabas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российских граждан, отдыхающих на курортах Турции, могут эвакуировать из-за распространяющихся в стране лесных пожаров. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ) в беседе с журналистами телеканала «Звезда».

Туроператоры поддерживают тесную связь с местными властями. Последние уверяют, что на данный момент прямая опасность для российских туристов отсутствует. Турция обладает опытом борьбы с крупными пожарами, и в случае необходимости будет оперативно проведена эвакуация туристов в безопасные районы. Ранее, в начале июля, около 50 тысяч местных жителей эвакуировали из Турции из-за начала природных пожаров. Российское посольство рекомендовало россиянам отказаться пока от отдыха в Турции, но отменять путевки никто не спешит.

Ранее пожар произошел в отеле в центре Антальи, об этом писал 5-tv.ru. Огонь быстро охватил всю крышу здания, а затем перекинулся на соседние дома. Кроме того, стало известно, что полиция арестовала одного из виновников лесных пожаров. О том, кто он и как смог поджечь целый лесной мотив, также рассказывается в материале 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Возобновлены прямые рейсы из Москвы в Пхеньян
20:34
Флаг РФ сожгли у стен отеля российских фехтовальщиков в Тбилиси
20:19
Российская саблистка Яна Егорян выиграла золото на чемпионате мира по фехтованию
19:59
Сотрудники украинского военкомата избили отца насильно мобилизованного юноши
19:51
В Саратове завершились поисково-спасательные работы после взрыва газа в доме
19:33
РСТ прокомментировал возможную эвакуацию россиян на фоне пожаров в Турции

Сейчас читают

Шесть минут полной темноты: когда пройдет масштабное затмение века
Родственники погибших при крушении самолета Ан-24 прибыли в Тынду
Инфаркт в 30 — больше не редкость: почему сердце не ждет пенсии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс