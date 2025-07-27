РСТ прокомментировал возможную эвакуацию россиян на фоне пожаров в Турции

Российских граждан, отдыхающих на курортах Турции, могут эвакуировать из-за распространяющихся в стране лесных пожаров. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ) в беседе с журналистами телеканала «Звезда».

Туроператоры поддерживают тесную связь с местными властями. Последние уверяют, что на данный момент прямая опасность для российских туристов отсутствует. Турция обладает опытом борьбы с крупными пожарами, и в случае необходимости будет оперативно проведена эвакуация туристов в безопасные районы. Ранее, в начале июля, около 50 тысяч местных жителей эвакуировали из Турции из-за начала природных пожаров. Российское посольство рекомендовало россиянам отказаться пока от отдыха в Турции, но отменять путевки никто не спешит.

Ранее пожар произошел в отеле в центре Антальи, об этом писал 5-tv.ru. Огонь быстро охватил всю крышу здания, а затем перекинулся на соседние дома. Кроме того, стало известно, что полиция арестовала одного из виновников лесных пожаров. О том, кто он и как смог поджечь целый лесной мотив, также рассказывается в материале 5-tv.ru.

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