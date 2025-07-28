«Большая пауза была»: брат фехтовальщицы Софьи Великой о международном турнире

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 32 0

Брат фехтовальщицы Софьи Великой приехал на чемпионат мира поболеть за нее

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Спортсмен отметил организацию высокого уровня.

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Софья Великая приняла участие в чемпионате мира по фехтованию. На соревнованиях ее приехал поддержать брат, фехтовальщик Трофим Великий. Подробнее об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Все понравилось, все хорошо. Все прошло на наивысшем уровне, как обычно и до этого все проходило. Давно не было таких соревнований, большая пауза была. Результаты мы все видели сами. Я приехал поболеть за свою сестру», — отметил спортсмен.

По итогам второго раунда Великая проиграла украинке Юлии Бакастовой. Встреча закончилась со счетом 15:14. Турнир состоялся в Тбилиси.

С момента отстранения российских фехтовальщиков в 2022 году для Софьи этот международный турнир стал первым.

Софья Великая — двукратная олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и Токио в командном турнире, а также трехкратный серебряный призер в личных соревнованиях. На счету Великой восемь золотых медалей чемпионатов мира и 14 золотых наград европейских первенств.

До этого стало известно, что соревнования проходили на фоне угроз российским спортсменам. Поблизости от отеля, где располагалась делегация из РФ, слышались хлопки, вероятно, от фейерверков. При этом группа прохожих сожгла у гостиницы российский флаг. Около арены неизвестные развернули баннер с надписью: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады».

Ранее 5-tv.ru писал, что секция интересов России в Тбилиси назвала сожжение флага проявлением русофобии.

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