Российская артиллерия уничтожила опорник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Опубликованы кадры атаки расчет гаубицы «Мста-Б»

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Цель была успешно поражена без дополнительной корректировки за несколько попаданий.

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотной авиации был обнаружен укрепленный опорный пункт противника с пулеметной точкой. Координаты цели передали расчету гаубичного артиллерийского дивизиона. Получив целеуказание, военнослужащие навели орудие и приступили к огневому поражению противника 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами.

Цель была успешно поражена без дополнительной корректировки за несколько попаданий. Дождавшись подтверждения от разведки, расчет оперативно замаскировал ствол орудия и убыл в заранее подготовленное укрытие.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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