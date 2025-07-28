«Послание Трампу»: в Британии задержали мужчину за угрозу взрыва на борту самолета

Пассажир угрожал подорвать лайнер и заявил, что хотел передать сообщение президенту США.

В Великобритании полиция задержала мужчину, летевшего рейсом авиакомпании Easyjet, после того как он устроил скандал и начал кричать о наличии бомбы. Инцидент произошел 27 июля во время аварийной посадки самолета в шотландском Глазго. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на очевидцев.

По словам пассажиров, нарушитель выкрикивал, что у него якобы находится взрывное устройство, и добавил, что хочет «передать сообщение» президенту США Дональду Трампу. Остальные находившиеся на борту объединились, чтобы обезвредить дебошира до прибытия полиции.

Правоохранительные органы оперативно задержали мужчину сразу после приземления. Личность подозреваемого и мотивы его действий пока официально не раскрываются.

Это не первый подобный случай за последнее время. Так, 12 июня в португальском аэропорту Са Карнейру города Порту был задержан гражданин Италии, также заявивший о бомбе на борту. Его задержали после приземления авиалайнера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп допустил возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

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